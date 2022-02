(Mit Material von dpa-AFX)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reiseveranstalters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Tourismus-Branche und damit auch TUI hätten jüngst Zuversicht versprüht. So hätten die Reisebetreiber zuletzt starke Buchungszahlen gemeldet - vor allem für die klassischen Mittelmeer-Ziele wie Spanien, Griechenland oder die Türkei. Doch mit dem Ukraine-Krieg seien nun neue Unsicherheiten dazugekommen - besonders für TUI.Bei den Tourismus-Playern herrsche derweil die Sorge, dass der von Russlands Präsident Wladimir Putin initiierte Krieg die gerade wiederentdeckte Reiselust der Deutschen erneut (stärker) beeinträchtigen könnte. So habe etwa der Chef von TUI-Konkurrent FTI, Ralph Schiller, ein Konflikt vor den Toren Europas habe Einfluss auf das Buchungsverhalten der Bundesbürger gesagt. Das habe kürzlich das Fachmagazin "fvw" berichtet.Auch der Deutsche Reise Verband erkläre, dass militärische Konflikte "jedenfalls nicht zur Planungssicherheit für Reisen beitragen". Direkt betroffen seien insbesondere Reiseunternehmen, die Trips nach Russland und in die Ukraine anbieten würden.Bei TUI spiele dieses Segment jedoch kaum eine Rolle, wie ein TUI-Sprecher gegenüber dem AKTIONÄR erkläre. "Russland- und Ukraine-Reisen sind für uns als Sun-Beach-Unternehmen im Vergleich eher winzig. Wir haben dort auch kein eigenes Geschäft mehr, den verbliebenen Anteil von zehn Prozent an TUI Russia hatten wir schon Anfang letzten Jahres verkauft."Für TUI habe der Ukraine-Krieg allerdings noch eine andere Dimension. So halte der russische Oligarch Alexej Mordaschow über das von ihm kontrollierte und in Zypern ansässige Unternehmen Unifirm Limited 34 Prozent der Anteile am Reiseveranstalter.Die TUI-Aktie verliere am Montag in einem schwachen Gesamtmarkt rund 3,5 Prozent auf 2,91 Euro und bleibe damit unterhalb ihrer 50-Tage-Durchschnittslinie.Das positive Branchen-Sentiment habe mit dem Überfall russischer Truppen der Ukraine abgenommen. Zudem sei derzeit noch nicht ersichtlich, inwieweit TUIs Großaktionär Mordaschow von den Sanktionen betroffen und dessen finanzieller Spielraum womöglich eingeschränkt sei. Auch das Chartbild habe sich infolge der jüngsten Kursverluste wieder eingetrübt.Kurzum: Anleger bleiben bei TUI besser außen vor, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.02.2022)