Börsenplätze TUI-Aktie:



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

10,04 EUR +0,72% (02.05.2019, 09:31)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

10,07 EUR +1,68% (02.05.2019, 09:45)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (02.05.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reisekonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Anteilscheine des über Wochen hinweg gebeutelten Reiseriesen TUI seien nun wieder unter die Marke von 10,00 Euro gerutscht. Investierte Anleger müssten sich daher wohl - wieder einmal - in Geduld üben. Indes könnte in die internationale Touristikbranche bald erneut Schwung durch eine Übernahme kommen.So habe es Analystenstimmen gegeben, wonach sich die TUI beim kanadischen Konkurrenten Air Transat engagieren könnte. Der Konzern halte bereits 49 Prozent an Sunwing, denen ebenfalls Interesse an Transat nachgesagt werde. Mehr als 49 Prozent dürfen ausländische Gesellschaften nicht an kanadischen Airlines besitzen.Für eine Komplett-Übernahme von Transat, deren Aktienkurs auf die Meldungen über eine mögliche Übernahme kräftig in die Höhe geschnellt sei, kämen derzeit den Experten zufolge auch die kanadischen Fluglinien Air Canada oder Westjet infrage.Größere Synergieeffekte wären nicht zu erwarten. Die 49-Prozent-Regelung würde es der TUI zusätzlich erschweren. Zudem dürfte Transat 2019 das vierte Jahr in Folge rote Zahlen schreiben.Die TUI-Aktie bleibt indes für mutige Anleger nach wie vor ein Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 7,50 Euro belassen werden. (Analyse vom 02.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link