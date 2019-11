Xetra-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (11.11.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Durch die Thomas Cook-Pleite erwarte TUI für 2020 eine halbe Million zusätzliche Kunden. Man versuche jetzt wirklich Gas zu geben, um möglichst stark von dieser Pleite zu profitieren. Die Experten von "Der Aktionär" waren für TUI immer relativ zuversichtlich gestimmt, was sich jetzt auch nicht ändert. Der Chart sehe weiterhin gut aus.TUI habe zwar auch Probleme, z. B. mit den Boeing-Maschinen oder mit dem Brexit. Der Aktienprofi verweise jedoch auf eine hervorragende Marktstellung, eine solide Bilanz, günstige Bewertung (KGV von 10 für 2020) oder die Dividendenrendite von 5%. Mutige Anleger sollen bei der TUI-Aktie weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.11.2019)Das vollständige Interview mit Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze TUI-Aktie: