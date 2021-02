Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (09.02.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Hannoveraner Konzern habe zwar rote Quartalszahlen vorgelegt. Die seien allerdings nicht so schlimm wie befürchtet ausgefallen. Analysten seien von größeren Verlusten ausgegangen. Vor allem sei die Cash-Burn-Rate geringer als gedacht.TUI habe den Kapitalabfluss eindämmen können. Wie Unternehmensboss Fritz Joussen am Morgen mitgeteilt habe, seien bei dem Reisekonzern zwischen Oktober und Dezember durchschnittlich rund 300 Mio. Euro pro Monat abgeflossen. Angekündigt worden seien 400 bis 450 Mio. Euro. "Mit strikter Kostendisziplin und der mit Hochdruck vorangetriebenen Neuausrichtung des Konzerns ist es gelungen, den Verlust im abgelaufenen Quartal zu reduzieren", habe Joussen erklärt.Einschließlich der Anfang Januar gestarteten Kapitalerhöhung, die zusätzlich 500 Mio. Euro in die Kasse gespült habe, und dem dritten staatlichen Hilfspaket besitze TUI nun eine Liquidität von 2,1 Mrd. Euro. Insgesamt habe der Staat Hilfen i.H.v. 4,3 Mrd. Euro an den Konzern vergeben.Der Umsatz im abgelaufenen Quartal sei angesichts der Corona-Beschränkungen mit 468 Mio. Euro deutlich niedriger ausgefallen als erwartet. Analysten hätten im Schnitt mit 805 Mio. Euro gerechnet - nach 3,85 Mrd. Euro im Vorjahreszeitraum. Hintergrund: Die Kanaren hätten zu den wenigen für Urlauber erreichbaren Destinationen gehört.Eine Jahresprognose traue sich TUI aufgrund der Unberechenbarkeit des Corona-Virus nicht zu. Das sei nachvollziehbar. Immerhin gebe es Zahlen zu den Sommer-Buchungen: Aktuell habe der Reiseveranstalter 2,8 Mio. Eingänge, wobei man dabei 20% höhere Preise habe durchsetzen können.Die TUI-Zahlen seien auf den ersten Blick ernüchternd, sie würden bei genauerem Hinsehen aber die Corona-Realität widerspiegeln. Erfreulich sei, dass die eingeleiteten Kostenmaßnahmen offenbar greifen würden und der Mittelabfluss habe eingedämmt werden können. Jetzt müsse das Unternehmen auf einen schnell und effizienten Impfprozess hoffen, damit im Sommer Urlaub im größeren Stil möglich sei. "Der Aktionär", der TUI in seinem Langfrist-Depot halte, sei für dieses Szenario durchaus optimistisch. Die TUI-Aktie sei jedoch nur für mutige Anleger mit entsprechendem Risikobewusstsein geeignet, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.02.2021)(Mit Material von dpa-AFX)