Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group ist der weltweit führende Touristikkonzern und weltweit aktiv. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Die Aktie der TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) notiert im FTSE 250, dem Leitindex der Londoner Wertpapierbörse, sowie im Freiverkehr in Deutschland.



Der TUI Konzern bietet für seine 28 Millionen Kunden, davon 21 Millionen in den europäischen Landesgesellschaften, integrierte Services aus einer Hand. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 15 Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien.



Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 100 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und über 1.000 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (24.06.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - TUI: Die Luft ist raus - AktienanalyseDie Corona-Krise hat die Tourismus-Industrie so schwer getroffen wie kaum eine andere Branche, so die Experten vom "ZertifikateJournal" im Kommentar zu TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF).Doch mit den zunehmenden Impfquoten und sinkenden Todeszahlen komme auch der arg gebeutelte Sektor wieder in Schwung. "Wir schaffen es kaum, der starken Nachfrage Herr zu werden", habe der Chef von TUI Deutschland, Marek Andryszak gesagt. Seit Mai liege die Zahl der Buchungen sogar über dem Niveau der Vergleichswochen im Vorkrisenjahr 2019. Die Aktie des Reisekonzerns komme dennoch nicht mehr voran. Sorgen bereite vor allem die zunehmende Ausbreitung der aggressiven Delta-Variante. In Großbritannien habe die Mutation innerhalb weniger Wochen trotz fortgeschrittener Impfquoten die Vorherrschaft übernommen. Die Inzidenzen seien wieder gestiegen. Lockerungen seien deshalb gestoppt worden.Ein zweites Damoklesschwert, das über dem Kurs hänge: eine weitere Kapitalerhöhung. Einem Bloomberg-Bericht zufolge lote der Konzern derzeit aus, wie er sich frisches Geld für die Rückzahlung der Staatshilfen aus der Corona-Krise beschaffen könne. Zu den möglichen Maßnahmen zähle eine Kapitalerhöhung von bis zu einer Mrd. Euro, habe es geheißen. Es wäre bereits die zweite Erhöhung der Kapitalbasis in diesem Jahr.Hinzu kommt, dass die TUI-Aktie schon sehr gut gelaufen ist und die Geschäftsbelebung in Folge der Lockerungen zum Großteil bereits eingepreist sein dürfte, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 24/2021)Börsenplätze TUI-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:4,735 EUR +1,13% (24.06.2021, 12:09)XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:4,76 EUR +1,28% (24.06.2021, 11:53)