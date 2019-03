Börsenplätze TUI-Aktie:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (15.03.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reiseanbieters Europas TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Erst sei die Gewinnwarnung gekommen, einige Wochen später die Belastungen durch das Boeing-Desaster, doch an den letzten beiden Handelstagen habe sich die TUI-Aktie deutlich erholen können. Die Papiere hätten sich um 7% verteuert und eine wichtige charttechnische Marke zurückerobert. Lohne sich jetzt wieder der Einstieg?Im gestrigen Handel habe der Aktie ein positiver Analystenkommentar aus dem Hause Morgan Stanley geholfen. Die Experten der US-Investmentbank würden die TUI-Titel nun mit "overweight" einstufen, zuvor habe das Rating noch "neutral" gelautet. Ebenfalls für Rückenwind habe die Bekanntgabe des Touristikriesen gesorgt, dass im kommenden Sommerflugplan das Sitzplatzangebot um 7% erhöht werden solle - trotz des Flugstopps für die 15 Flieger des Typs Boeing 737 Max 8. "Wir müssen zwar 15 Maschinen ersetzen, deswegen aber keine 15 Flugzeuge anmieten", habe TUI-Sprecher Aage Dünhaupt erklärt. Bisher gebe es dabei keine Probleme. Dünhaupt weiter: "Es kann sein, dass es sich an manchen Tagen nur um ein bis zwei Maschinen, an Wochenenden dann um einen höheren einstelligen Wert handelt."Darüber hinaus würden einige Marktteilnehmer angesichts der jüngsten Entwicklungen in London auch auf einen Aufschub des Brexit oder gar ein neues Referendum spekulieren. Dies würde der TUI natürlich erheblich in die Karten spielen. Schließlich seien der Brexit sowie vor allem auch die aktuelle Zurückhaltung vieler britischer Kunden deutliche Belastungen für das Unternehmen.Anleger sollten bei der TUI-Aktie noch etwas abwarten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link