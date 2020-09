Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,958 EUR -1,69% (24.09.2020, 12:04)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,953 EUR -0,81% (24.09.2020, 11:49)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (24.09.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Reiseveranstalter wie TUI würden ums Überleben kämpfen. Jede (weitere) Reisewarnung sei wie ein Berufsverbot. Jetzt habe die Bundesregierung Regionen in elf EU-Ländern zu Corona-Risikogebieten erklärt und warne nun vor Reisen dorthin. Auch drei als Reise-Destination attraktive europäische Hauptstädte seien dabei.Insgesamt seien damit nun schon 14 von 27 EU-Mitgliedstaaten zumindest teilweise wieder als Risikogebiete ausgewiesen. Darunter seien direkt an Deutschland grenzende Regionen in Tschechien und Österreich sowie die die aus Veranstalter-Sicht beliebten Hauptstädte Kopenhagen, Lissabon und Dublin. Zuletzt seien bereits mit Wien, Budapest, Amsterdam einige "Städtereisen-Klassiker" zu touristischen Tabu-Zonen erklärt worden. Damit werde jetzt auch dem diesem Segment zunehmend die Geschäftsgrundlage entzogen.Die Lage für TUI habe sich angesichts der weltweit gestiegenen Infektionszahlen weiter verschlechtert, denn neue Risikogebiete und Reisewarnungen würden dem Konzern noch zuätzlich Buchungspotenzial und damit Einnahmen rauben. Anleger sollten sich derzeit besser auf Aktien konzentrieren, die - trotz oder gerade wegen Corona - Chancen auf Kursgewinne versprechen würden, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: