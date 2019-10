XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (24.10.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie bleibe trotz des kräftigen Kursrücksetzers Anfang der Handelswoche auf einem guten Weg, die 2019 angelaufenen Kursverluste wieder zurückzugewinnen. Anleger, die seit August dabei seien, könnten sich bereits über ein Plus von mehr als 40% freuen. Dabei würden bei der Dividende Kürzungen drohen, denn im Zuge des deutlichen Gewinnrückgangs im eben beendeten Geschäftsjahr 2018/19 wegen der Mehrkosten für Ersatzflugzeuge für die Maschinen des Typs 737 Max und anderer Sonderfaktoren, gehe die Mehrheit der Analysten von Einschnitten bei der Ausschüttung an die Aktionäre aus.Ein deutlicher Rückgang der Dividende sei natürlich alles andere als erfreulich, aber kein Beinbruch und angesichts der Vielzahl an verschiedenen Problemen im abgelaufenen Geschäftsjahr auch absolut verständlich. Die TUI-Aktie bleibe angesichts der guten Aussichten, der günstigen Bewertung und des weiterhin bullishen Charts für mutige Anleger ein Kauf. Der Stoppkurs sollte bei 9,20 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.10.2019)Börsenplätze TUI-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:11,725 EUR +0,47% (24.10.2019, 09:08)