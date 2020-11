Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (04.11.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUIfly und die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hätten im Streit über drohende Kündigungen bei der angeschlagenen TUI-Konzern-Airline ihre Krisengespräche abgebrochen. Dabei hätten die Verhandlungspartner am Mittwoch die Schuld auf der jeweils anderen Seite gesehen.Wegen der Folgen der Corona-Krise, die Luftverkehr und Tourismus besonders hart treffen würden, solle es in der deutschen TUIfly-Flotte künftig nur noch 17 Maschinen geben. Die Schrumpfung um mehr als die Hälfte habe entsprechende Konsequenzen für Jobs und Standorte. Bei wieder besserer Auftragslage wolle das Unternehmen nötigenfalls von anderen Anbietern Kapazitäten dazu chartern. Bei Betriebsräten stoße das allerdings auf heftige Kritik, zumal der TUI-Konzern derzeit mit staatlichen Milliardenkrediten gestützt werde. Insgesamt sollten in der Firmengruppe rund 8.000 Jobs wegfallen, v.a. im Ausland. Betriebsbedingte Kündigungen seien in den deutschen Konzerngesellschaften frühestens Ende 2021 möglich.Das Thema "betriebsbedingte Kündigungen" sei sicherlich unvermeidbar. Und es sei auch klar, dass solche Gespräche (zwischen Arbeitgeber - und Arbeitnehmervertretern) selten im Rahmen der ersten Verhandlungsrunde zum Ziel führen würden. Unabhängig davon bleibe der Touristik-Konzern angesichts der weltweiten Corona-Lage in sehr schwierigem Fahrwasser. Die TUI-Aktie sei weiterhin zu umschiffen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: