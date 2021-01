Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Link.



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (04.01.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI-Chef Fritz Joussen zeige sich überaus zuversichtlich. So rechne Europas größter Tourismuskonzern mit einer kräftigen Belebung des Reisemarkts in diesem Jahr. Die TUI-Aktie könne dank dieser Aussagen im frühen Handel satt zulegen.TUI-Vorstandschef Joussen erwarte "einen schon weitgehend normalen Sommer". Man werde aber "nur rund 80 Prozent so viele Flugreisen anbieten wie in den Jahren vor der Corona-Krise, um eine optimale Auslastung zu erreichen", habe er der "Rheinischen Post" gesagt. In den Ferien im Juli und August sei es wahrscheinlich, dass viele Flüge auf Strecken im Mittelmeerraum schnell ausgebucht seien. Das Angebot für Mai sei zu 50 Prozent gebucht.Das Unternehmen biete die meisten Reisen zwar zu den gleichen Preisen wie 2020 und 2019 an, doch die Urlauber würden mehr für Reisen ausgeben. "Die Kunden buchen hochwertiger. Viele haben zusätzlichen Spielraum im Budget, wählen dann ein 5- statt das 4-Sterne-Hotel", habe Joussen gesagt. Ein Grund sei, dass Gutscheine für 2020 stornierte Reisen eingelöst würden. "Alle unsere Marktforschungen zeigen, dass es eine enorme Sehnsucht der Menschen gibt, nach dieser schwierigen Corona-Zeit wieder schöne Reisen machen zu können."Joussen rechne sogar damit, dass die aktuellen Impfungen alle Reiserestriktionen unnötig machen würden: "Wenn wir die besonders gefährdeten Gruppen vor einer Infektion geschützt haben, können die Einschränkungen insgesamt stark fallen." Reiserestriktionen wären dann nicht mehr verhältnismäßig.TUI-Boss Joussen setze mit voller Kraft auf den Sommer 2021. Dass die Menschen (große) Sehnsucht und Nachholbedarf nach Urlaub, Reisen und Erlebnissen hätten, liege nach den "Corona-Entbehrungen" auf der Hand. Entscheidend für TUIs Comeback sei, dass der Impf-Prozess so schnell voranschreite, dass im Sommer die touristische Welt wieder (einigermaßen) in Ordnung sei.Der AKTIONÄR sei für TUI vorsichtig optimistisch und halte das Papier in seinem Langfrist-Depot. Trader können auf eine Fortsetzung der jüngsten Aufwärtsbewegung spekulieren, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.01.2021)