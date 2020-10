Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (30.10.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Reisewarnungen, Stornierungen und die Verunsicherung der Kunden würden immer tiefere Löcher in die Bilanzen von Reisebüros und Veranstaltern wie TUI reißen. Einer am Freitag veröffentlichten Auswertung von Travel Data + Analytics (TDA) zufolge seien die Umsätze für die diesjährige Sommersaison gewaltig eingebrochen. Immerhin gebe es (kleine) Lichtblicke beim weltgrößten Touristik-Konzern aus Hannover.Konkret seien die Einnahmen zusammengerechnet um 78 Prozent zum Buchungsstand Ende September im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eingebrochen, wie TDA melde. So habe Ende August das Minus noch bei 74 Prozent gelegen. Die anstehende Wintersaison 2020/21 habe einen Umsatzrückgang um 66 Prozent verzeichnet. Belastet worden sei das Wintergeschäft unter anderem durch Reisewarnungen für beliebte Sonnenziele wie die Kanaren oder Ägypten. Die Kanaren seien vergangene Woche allerdings von der Risikoliste gestrichen worden.Lichtblick und die große Hoffnung sei die kommende Sommersaison. Einschließlich umgebuchter Urlaube aus diesem Jahr habe Ende September die Sommersaison 2021 (Mai bis Oktober) im Vergleich zum Vorjahr ein mehr als doppelt so hohes Umsatzvolumen aufgewiesen. Auch beim weltgrößten Touristik-Konzerns sehe die Buchungslage für 2021 offenbar ganz ordentlich aus. "Die Vorausbuchungen sind vielversprechend und liegen aktuell deutlich über den vergleichbaren Vorjahreswerten", habe jüngst TUI-Sprecherin Anja Braun gesagt.Reisen bleibe für die Deutschen auch in Zeiten von Corona eine Herzensangelegenheit, so Braun. Spanien, Griechenland, die Türkei und Italien würden nach Einschätzung des Reiseveranstalters aus Hannover weiterhin zu den Top-Zielen zählen, Corona zum Trotz.Die "kleinen Lichtblicke" würden nichts an der übergeordneten Problematik ändern: Inwieweit TUI im kommenden Jahr Reisen durchführen könne, stehe derzeit völlig in den Sternen. Dafür sei die Corona-Pandemie viel zu unberechenbar.Die TUI-Aktie ist weiterhin zu meiden, auch wenn es zwischendurch immer mal wieder zu kurzfristigen Trading-Chancen kommen kann, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.10.2020)Mit Material von dpa-AFX