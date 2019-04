Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Es sei eine Nachricht, die dem Management von Fluglinien, welche Boeing-Maschinen des Typs 737 Max nutzen würden, gar nicht gefalle - wie z.B. auch dem Touristikriesen TUI. Denn die US-Luftfahrtbehörde FAA habe nun erklärt, dass Boeing wohl noch mehrere Wochen für ein umfangreiches Software-Update benötigen werde. Das Update müsse von der FAA genehmigt werden, bevor es installiert werden könne.Für Firmen wie die TUI bedeute die Wartezeit natürlich finanzielle Einbußen. Bisher habe die TUI mit negativen Einmaleffekten von knapp 200 Mio. Euro gerechnet - sollten Flüge mit den 737-Max-Maschinen spätestens ab Mitte Juli wieder möglich sein. Dies stehe nun natürlich in den Sternen. Dieser Umstand, die Sorgen vor dem Brexit (Großbritannien sei der zweitwichtigste Markt für den Reisekonzern) und das angeschlagene Chartbild würden aktuell weiter gegen einen Einstieg bei der TUI-Aktie sprechen. Anleger sollten weiterhin an der Seitenlinie verharren, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.04.2019)