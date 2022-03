Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reiseveranstalters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Dem TUI-Großaktionär und Oligarchen Alexej Mordaschow sei es offenbar gelungen, die von der EU verhängten Sanktionen auszuhebeln. Der russische Milliardär habe seine bislang über eine Holding in Zypern gehaltenen TUI-Anteile auf andere Firmen außerhalb der EU übertragen. TUI sehe indes eine weiter anziehende Nachfrage und hat das 2019er-Niveau im Blick.Konkret habe der Russe von seiner bisher 34-prozentigen Beteiligung, die er über die Firma Unifirm im EU-Land Zypern gehalten habe, einen Anteil von 4,1 Prozent zu seiner russischen Holding Severgroup übertragen. Seine Anteile an Unifirm wiederum, die er über zwei Tochtergesellschaften gehalten habe, habe er nun an eine Firma namens Ondero Limited auf den britischen Jungferninseln verkauft. Beides sei demnach am 28. Februar geschehen.Den Angaben zufolge halte Ondero Limited über Unifirm jetzt einen Anteil von 29,9 Prozent am Tourismus-Konzern und sei damit der größte TUI-Aktionär. "Wir wissen nicht, wer die Gesellschafter von Ondero sind", habe ein Unternehmenssprecher am Samstag gesagt. Damit sei offen, ob auch Mordaschow dazugehöre. Die Jungferninseln würden als Steueroase gelten, in der viele Briefkastengesellschaften ihren Sitz hätten. Aus dem Umfeld des TUI-Aufsichtsrats seien am Samstag ebenfalls noch keinen näheren Informationen zur Bedeutung der Anteilsverschiebungen zu erhalten gewesen.Mit der Übertragung von weniger als 30 Prozent der Aktien des Reiseveranstalters habe Mordaschow vermieden, dass Ondero eine Übernahmeofferte für den deutschen Reisekonzern abgeben müsse. Die EU habe am Abend des 28. Februar Sanktionen gegen mehrere russische Oligarchen in Kraft gesetzt, darunter auch Mordaschow.Die TUI-Aktie verliere am Montag im frühen Handel rund sieben Prozent auf 2,19 Euro und habe damit die Unterstützung bei 2,24 Euro gerissen. Danach würden weitere Kursverluste bis zum Dezember-Tief 2020 bei 2,08 Euro drohen.Klar, sei die aktuelle Buchungslage positiv zu werten. Trotzdem dürfte die negative Kriegsentwicklung und die damit einhergehenden - noch nicht vollständig absehbaren - Konsequenzen stärker wiegen und weiter den Kurs belasten. Neben dem etwa weiter anziehenden Ölpreis sei sicherlich auch der russische Anker-Aktionär Mordaschow ein Belastungsfaktor. Kunden würden nämlich bereits überlegen, ob sie über TUI (erneut) buchen sollten.Kurzum: Anleger bleiben bei der TUI-Aktie besser außen vor, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)