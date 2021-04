Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,52 EUR +0,62% (16.04.2021, 22:26)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,505 EUR +0,56% (16.04.2021, 17:36)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (18.04.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Aussichten auf ein gutes Sommer-Geschäft würden derzeit die TUI-Aktie stützen. Dennoch habe der Titel den kurzfristigen Aufwärtstrend verlassen. Aktuell kämpfedas Papier des Hannoveraner Tourismus-Konzerns mit der 50-Tage-Linie. Diese Linie, die für den kurzfristigen Trend wichtig sei, liege aktuell bei 4,50 Euro. Werde diese überwunden, rücke die Widerstandszone im Bereich von 4,60 Euro in den Fokus. Daran habe sich die TUI-Aktie bereits am Montag und am Donnerstag die Zähne ausgebissen. Das Problem: Diese Widerstandszone habe sich damit verstärkt.Würde dieses nun stärker gewordene Hindernis genommen, käme im Bereich von 4,68 Euro der nächste Widerstand ins Spiel. Zudem müsste dann auf dem weiteren Weg Richtung 5-Euro-Marke die Hürden bei 4,76 Euro und 4,85 Euro überwunden werden. Nach unten diene die Marke von 4,40 Euro als Unterstützung (Verlaufstief vom 26. Februar) und bei weiterem Abwärtsdruck sollte der Bereich um 4,20 Euro als solider Unterstützung fungieren.Die TUI-Aktie habe den Freitagshandel mit einem minimalen Plus von 0,5% bei 4,505 Euro beendet und befinde sich damit direkt auf der 50-Tage-Linie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: