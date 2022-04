Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (19.04.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reiseveranstalters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI habe zuletzt angekündigt, dass Preiserhöhungen vorerst vermieden werden sollten. Dennoch würden die Deutschen die Inflation ganz konkret im Alltag spüren und hätten faktisch weniger im Portemonnaie. Die Frage, die sich Anleger derzeit stellen würden: Wie wirke sich die allgemeine Teuerung auf das zukünftige Buchungsverhalten aus?Laut einer Repräsentativumfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der FAZ würden die aktuellen Preiserhöhungen auf breiter Front 71% der Bundesbürger Kopfzerbrechen bereiten. Auf die Frage nach ihren Reaktionen hätten 54% der Befragten erklärt, sie würden stärker auf die Preise achten und 45% würden sparsamer leben. Konkret wolle man weniger bzw. spritsparender Auto fahren (37 bzw. 32%). Beim Thema "Reisen" wollten 18% der Befragten den Gürtel enger schnallen. Kurzum: Urlaub stehe zwar auf der Spar-Liste nicht ganz oben, aber rund ein Fünftel der Deutschen wollten nun weniger Geld für die eigentlich schönste Zeit des Jahres ausgeben, was nicht gerade wenig sei.Auch wenn TUI zuletzt immer wieder auf steigende Buchungen und stabile Preise verwiesen habe, sei die allgemeine Inflation sicherlich ein (weiterer) Belastungsfaktor und dürfte die Konsumlaune insgesamt trüben. Zudem kämpfe der Hannoveraner Konzern mit einem Milliarden-Schuldenberg. Um den abzutragen, brauche es dringend Fortschritte auf operativer Ebene. Ob die gelungen seien, würden die Zahlen, die am 11. Mai kommuniziert würden, zeigen. Aus Sicht des "Aktionärs" sei der Titel weiterhin unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten kein Kauf, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.04.2022)Börsenplätze TUI-Aktie:XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:2,85 EUR -2,16% (19.04.2022, 12:43)