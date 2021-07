XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,889 EUR +5,97% (16.07.2021, 11:00)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group ist der weltweit führende Touristikkonzern und weltweit aktiv. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Die Aktie der TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) notiert im FTSE 250, dem Leitindex der Londoner Wertpapierbörse, sowie im Freiverkehr in Deutschland.



Der TUI Konzern bietet für seine 28 Millionen Kunden, davon 21 Millionen in den europäischen Landesgesellschaften, integrierte Services aus einer Hand. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 15 Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien.



Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 100 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und über 1.000 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (16.07.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Bei der TUI-Aktie sehe es gerade richtig übel aus. Acht Tage in Folge sei sie bereits im Minus. Das entspreche einem Verlust von knapp 17%. Am Mittwoch habe sich die Lage sogar noch weiter zugespitzt. Der Titel habe ein starkes Verkaufssignal ausgelöst.Aufgrund der steigenden Infektionszahlen in einigen Teilen der Welt habe die TUI-Aktie ihre Erholung Ende Februar beendet. Nachdem sie ein neues Verlaufshoch bei 5,47 Euro markiert habe, habe sie eine abfallende Dreiecksformation ausgebildet. Bereits Ende Juni sei der Wert an die untere Begrenzung des Dreiecks bei 4,10 Euro gefallen, habe diese Unterstützung jedoch erfolgreich testen können.Zu Wochenbeginn sei diese Formation aber nun doch nach unten aufgelöst worden. Am Mittwoch sei sogar das Verkaufssignal durch das Unterschreiten der 200-Tage-Linie bei 3,88 Euro verstärkt worden. Aus charttechnischer Sicht sei nun ein anhaltender Kursverfall bis an die Unterstützung am Zwischentief bei 3,50 Euro wahrscheinlich. Könne auch diese Unterstützung keinen Halt bieten, müsse mit weiteren Rücksetzern bis an die psychologisch wichtige 3-Euro-Marke gerechnet werden.Auch wenn die TUI-Aktie gut in den Handelstag habe starten können, sei das Chartbild massiv angeschlagen. Aufgrund der Verkaufssignale und der weiterhin hohen Abwärtstrendstärke sei mit weiteren Rücksetzern zu rechnen, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.07.2021)Börsenplätze TUI-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:3,859 EUR +5,84% (16.07.2021, 11:15)