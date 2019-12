Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (13.12.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Nachdem die TUI-Aktie in den vergangenen Wochen deutlich korrigiert habe, sehe das Bild im heutigen Handel komplett anders aus: Das Papier des deutschen Reisekonzerns lege kräftig zu. Der Grund für die Kursrally sei die Hoffnung, dass der britische Premier Boris Johnson nach seinem deutlichen Wahlsieg relativ schnell seinen Brexit-Plan durchziehe und die Unsicherheit damit aus dem Markt sei. Anleger sollten aber nicht komplett in Euphorie verfallen. Es gebe nämlich immer noch viel Fragen zu klären und noch könne nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass der Flugverkehr zwischen Großbritannien und der EU auch nach einem Brexit problemlos wie bisher funktionieren werde.Letztlich sei es jedoch für die TUI-Aktie natürlich erst einmal positiv, dass zumindest die große Hängepartie sich nun wohl doch allmählich dem Ende zuneige. Der andere große Belastungsfaktor bleibe indes die Boeing 737 Max. Hier müssten Anleger voraussichtlich noch einige Wochen geduldig und nervenstark bleiben.Die günstig bewertete TUI-Aktie bleibe daher weiterhin für mutige Anleger geeignet. Der Stoppkurs sollte bei 9,70 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: