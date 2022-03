Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (08.03.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reiseveranstalters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI bleibe trotz des Ukraine-Kriegs optimistisch. Deutschland-Chef Stefan Baumert habe jüngst gesagt, dass das diesjährige Sommergeschäft das Vor-Corona-Niveau erreichen könne. Und eine aktuelle Analyse der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) mache zusätzlich Hoffnung - auch mit Blick auf das mutmaßliche, zukünftige Buchungsverhalten.Nach Angaben der FUR hätten bei einer Umfrage zum Jahreswechsel, also vor Beginn des Ukraine-Krieges, 61 Prozent der Befragten in diesem Jahr sicher einer Urlaubsreise geplant. Im vergangenen Jahr seien es lediglich 49 Prozent gewesen. 28 Prozent hätten schon ein festes Ziel. "Diese Werte stimmen optimistisch, dass 2022 in großer Zahl in den Urlaub gereist wird, sofern es die Rahmenbedingungen zulassen", heiße es in der "Reiseanalyse 2022".Grundsätzlich hätten Katastrophen, Kriege und Terror in den vergangenen Jahrzehnten an der Nachfrage nichts geändert, habe FUR-Tourismus-Forscher Martin Lohmann berichtet. Der Rückblick zeige, dass Auswirkungen auf das Reiseverhalten gering ausgefallen seien, solange die Ereignisse lokal begrenzt geblieben seien und Reisende nicht persönlich verwickelt gewesen seien. Urlauber seien auf andere Ziele ausgewichen.Dies habe sich etwa beim Jugoslawien-Krieg in den 90er Jahren gezeigt, als die Region - insbesondere Kroatien - über Jahre hinweg gemieden worden sei. Klar sei aber auch: Weite sich der Krieg in der Ukraine regional aus, sei an Urlaub nicht zu denken.Es bleibe dabei: Trotz der derzeit guten Buchungslage und des Befunds der FUR bleibe die TUI-Aktie ein heißes Eisen. Aus Sicht des "Aktionär" überwögen dabei die Risiken die Chancen.Die TUI-Aktie ist kein Kauf, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Allenfalls erfahrene und hartgesottene Trader könnten ihr Glück versuchen und auf kurzfristige Entwicklungen zocken. (Ausgabe vom 08.03.2022)Mit Material von dpa-AfX