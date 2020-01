Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (21.01.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Hauptversammlung des Touristikriesen TUI rücke näher - und damit auch die Dividendenzahlung von voraussichtlich 0,54 Euro je Aktie, woraus sich eine stattliche Rendite von 5,2 Prozent errechne. Sollten Anleger jetzt noch zugreifen, um in den Genuss der Ausschüttung zu kommen?Rein charttechnisch betrachtet spreche aktuell allerdings eher wenig gegen einen Einstieg. Nachdem die wichtige Unterstützung bei 10,64 Euro gerissen worden sei, habe sich das Chartbild eingetrübt. Durch den Dividendenabschlag am 12. Februar dürfte es dann noch weiter nach unten gehen.Die nächste stärkere Unterstützung liege erst wieder bei 9,86 Euro, darunter noch eine bei 9,65 Euro.Nur wegen der Dividende jetzt noch kurzfristig einzusteigen, dürfte aktuell eher wenig Sinn machen. Es sei gut möglich, dass Anleger durch den Dividendenabschlag und eine auch damit verbundene weitere Eintrübung des Charts unterm Strich mehr verlieren als sie an Dividende erhalten würden.Wer die Aktie bereits im Depot hat, kann dabeibleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur TUI-Aktie. Allerdings sollte der Stoppkurs bei 9,70 Euro beachtet werden! (Analyse vom 21.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link