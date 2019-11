Xetra-Aktienkurs TUI-Aktie:

12,055 EUR +0,25% (07.11.2019, 15:54)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

12,07 EUR +0,67% (07.11.2019, 16:07)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (07.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse mutigen Anlegern die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) zu kaufen.Die Aktie der Lufthansa sei zumindest im heutigen Handel der Star am Börsenhimmel. Nach eigentlich nicht wesentlich mehr als soliden Zahlen gewinne die Kranich-Airline knapp 7 Prozent an Wert. Würden nun bald auch andere Branchentitel wie etwa die TUI nachziehen?Auf einen ähnlichen Impuls, wie es ihn heute bei der Lufthansa gegeben habe, müssten die Anleger jedenfalls noch ein bisschen warten: TUI werde erst am 12. Dezember die Bücher öffnen und sich zum Ausblick auf das angelaufene Geschäftsjahr 2019/20 (30.09.) äußern.Doch auch die TUI-Aktie könnte davon profitieren, dass die Markterwartungen für Firmen aus der über Monate hinweg gebeutelten Reise- und Touristikbranche einfach mittlerweile so derart niedrig lägen. Selbst solide Ergebnisse oder keine weiteren Prognosesenkungen würden von der Börse bereits honoriert. Dies verschaffe Aktien wie etwa der TUI ein gewisses Potenzial für positive Überraschungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: