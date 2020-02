Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (21.02.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF).Die Erholung der TUI-Aktie sei an den vergangenen Handelstagen ins Stocken geraten. Auch im heutigen Handel gehe es mit den Anteilscheinen des größten europäischen Reisekonzerns leicht bergab. Gegenwind gebe es dabei von einem neuen Analystenkommentar aus dem Hause Goldman Sachs. Die Experten würden skeptisch bleiben.So stufe Analyst Felix Schlueter die TUI-Papiere unverändert mit "sell" ein. Das Kursziel habe er leicht von 9,50 auf 9,70 Euro angehoben. Er erkläre, dass sich trotz der positiven Quartalszahlen des Touristikriesen nicht allzu viel an seiner Einschätzung geändert habe. Er gehe weiterhin davon aus, dass bei TUI in den kommenden drei Jahren kein Wachstum auszumachen sei.Die Mehrheit der restlichen Analysten, die sich regelmäßig mit der TUI-Aktie befassen würden, gehe allerdings durchaus davon aus, dass TUI sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn noch wachsen könne. So dürften die Erlöse den durchschnittlichen Schätzungen zufolge 2020 von 18,9 auf 20,4 Milliarden Euro klettern. Für 2021 würden dann 21,1 Milliarden Euro erwartet. Beim Gewinn würden die Experten mit einem Anstieg von 0,71 Euro je Aktie auf 0,86 Euro rechnen. Für das kommende Jahr werde ein Ergebnis von 1,11 Euro pro Anteilschein prognostiziert. Dementsprechend würden außer Schlueter nur zwei weitere der übrigen 23 Analysten zum Verkauf raten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: