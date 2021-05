Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (04.05.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Kaum Flugreisen, leere Hotels und Reisewarnungen - der Tourismus komme langsamer als viele andere Wirtschaftszweige aus dem Corona-Tief. Jetzt wolle die Gruppe der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) ein Signal zum Neustart der von der Pandemie angeschlagenen Branche geben. Das sollte auch Reiseveranstaltern wie TUI (zusätzlich) helfen, wieder in die Spur zu kommen.Fachminister und andere politisch Verantwortliche kämen am Mittwoch (12:30 Uhr) zu einer Video-Konferenz unter der Leitung Italiens zusammen. Auf der Tagesordnung stehe die übergeordnete Frage, wie das internationale Reisegeschäft wieder zur Normalität zurückkehren könne.In zahlreichen Staaten liege der Tourismus wegen der Corona-Krise seit Monaten am Boden. In Deutschland seien viele Urlaubsbetriebe seit rund einem halben Jahr dicht. Fluggesellschaften würden seit dem Virus-Ausbruch nur mit Hilfe staatlicher Geldspritzen überleben.Im Gastgeberland Italien etwa habe die Reisebranche vor der Pandemie rund 13 Prozent zur Wirtschaftskraft beigesteuert. In Deutschland würden nach Branchenangaben fast drei Millionen Beschäftigte im Tourismus (6,8 Prozent aller Erwerbstätigen) arbeiten. Dabei sei das Reisegeschäft in den Jahren vor der Krise ein starker Motor zur Schaffung neuer Arbeitsplätze gewesen. Weltweit habe der Tourismus seit sechs Jahrzehnten kontinuierlich zugenommen, wie die OECD in ihrem Trendbericht 2020 festgehalten habe.Die G20-Fachminister würden über die aktuellen Pandemie-Maßnahmen hinaus Visionen für das Reisen der Zukunft erörtern wollen. Nach Angaben der italienischen Gastgeber habe die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) dafür ein Konzept entworfen. Die G20 würden das Papier mit Leitlinien für den Tourismus der Zukunft verabschieden wollen.Die TUI-Aktie notiere vorbörslich leicht im Plus bei 5,24 Euro. Damit liege das Papier über dem Widerstand bei 5,15 Euro. Nächstes Ziel sei nun das Verlaufshoch vom 25. Februar bei 5,46 Euro.Nachdem lange Zeit die Probleme des Tourismus förmlich ignoriert worden seien, werde der Branche zusehends (größere) Aufmerksamkeit geschenkt. So sei auch zuletzt Bewegung in das Thema Reisesicherungsfonds gekommen. Überdies hätten Reiseveranstalter wie TUI zuletzt von den Öffnungs-Perspektiven profitiert und infolgedessen die Zahl der Urlaubs-Destinationen ausgeweitet.Kurzum: Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, da auch das charttechnische Bild höhere Kurse verspricht, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.05.2021)