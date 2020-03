Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

5,55 EUR -9,76% (09.03.2020, 13:32)



Xetra-Aktienkurs TUI-Aktie:

5,614 EUR -8,51% (09.03.2020, 13:14)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (09.03.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Auch im heutigen Handel gehe es mit der Aktie von TUI kräftig bergab. Angesichts der Corona-Hysterie würden sich nun natürlich viele Marktteilnehmer sorgen, dass der Reisekonzern in diesem Jahr starke Umsatzeinbußen verbuchen werde. Einige würden bereits ein ähnliches Schicksal wie bei Thomas Cook befürchten. Zurecht?Beim Blick auf die Credit Default Swaps, gewissermaßen die Kreditversicherungen, falle auf, dass die Furcht vor einer möglichen Schieflage des Touristikriesen stetig weiter steige.Doch Vergleiche mit der Insolvenz des langjährigen Rivalen Thomas Cook im Vorjahr seien völlig fehl am Platz. Die CDS hätten bei Thomas Cook teilweise knapp zehnmal so hoch gelegen wie bei TUI aktuell. Zudem verfüge der europäische Marktführer über eine solide Bilanz. Das Eigenkapital habe Ende 2019 bei 3,9 Milliarden Euro gelegen. Zudem dürfte ein cleverer Deal mit Royal Carribean einen positiven Effekt auf die TUI-Bilanz haben.Der stark aufgestellte Touristikriese TUI werde dank der starken Bilanz auch diese Panik-Phase überstehen. Dennoch drängt sich ein Einstieg bei der Aktie angesichts der sehr schwierigen Marktlage und des angeschlagenen Charts vorerst nicht auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Anleger sollten auch hier zunächst noch abwarten. (Analyse vom 09.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link