Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (07.10.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI baue mitten in der Corona-Pandemie sein Führungs-Mannschaft um. So übernehme Vorstandsmitglied Sebastian Ebel zum Jahreswechsel das Finanzressort von Birgit Conix, die den angeschlagenen Touristik-Konzern nach gut zwei Jahren auf dem Posten auf eigenen Wunsch verlasse, wie TUI am Mittwoch in Hannover mitgeteilt habe. Die Aktie gehe nach dem gestrigen Satz nach oben wieder auf Tauchstation.Konkret: Ebels bisherige Aufgaben bei den Hotel-Beteiligungen wie Riu und den Kreuzfahrten verantworte künftig der bisherige Strategie-Chef Peter Krüger, der weiterhin für Fusionen und Übernahmen zuständig bleibe. Zu seinem Ressort würden dann zusätzlich auch die Fluggesellschaften der TUI gehören.Außerdem verteile der Reiseveranstalter die Aufgaben im erweiterten Führungsteam - dem Group Executive Committee - neu. Aufsichtsratschef und ehemaliger Daimler-Boss Dieter Zetsche habe sich überzeugt gezeigt, dass der Konzern unter der Führung von Vorstandschef Fritz Joussen und dem neu organisierten Leitungsteam bestens positioniert sei, die Folgen der Pandemie zu meistern und wieder erfolgreich zu sein. Zetsche und Joussen hätten Finanzchefin Conix für ihren Beitrag zur Entwicklung des Konzerns gedankt: "Vom Flugverbot für die Boeing 737 Max bis zur Pandemie waren es keine leichten Jahre", so der Aufsichtsratschef.Anleger machen besser einen Bogen um die TUI-Aktie und fokussieren sich auf Titel, die Rendite versprechen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.10.2020)Mit dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link