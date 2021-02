Börsenplätze TUI-Aktie:



4,267 EUR +3,92% (22.02.2021, 11:20)



4,26 EUR +3,40% (22.02.2021, 11:05)



DE000TUAG000



TUAG00



TUI1



TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (22.02.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI hoffe auf einen weitestgehenden corona-freien Sommer und möglichst viele Buchungen. Zuletzt habe der Reisekonzern jedoch einige Kunden verärgert, indem man versehentlich von Kreditkarten einiger Kunden abgebucht habe. Der Veranstalter habe sich inzwischen dafür entschuldigt und gesagt, dass der Software-Fehler gefunden sei. Parallel habe TUI-Boss Fritz Joussen im Laufe der vergangenen Woche wieder Aktien des von ihm geführten Unternehmens verkauft. Die TUI-Aktie zeige sich von all dem allerdings unbeeindruckt.Konkret habe Joussen sich laut offiziellen Meldungen zuletzt von 100.000 Aktien im Wert von 415.000 Euro getrennt. Damit habe der Chef des weltweit größten Reisekonzerns seit der durchgeführten Kapitalerhöhung durch Verkäufe von Altaktien und Bezugsrechten und Neukäufen per Saldo rund 1,16 Millionen Euro eingenommen. Das sollte Anleger aber nicht beunruhigen: Der TUI-CEO sei nach wie vor einer der größten privaten Investoren des Unternehmens.Die Verkäufe vom TUI-Chef sollten die Anleger nicht irritieren. Das sei im Grunde ein normaler Vorgang. Wichtig sei jetzt vielmehr ein schneller und effizienter Impf-Prozess und das daraus resultierende (mittelfristige) Einsetzen der Herden-Immunität. Dann könnte TUI ein umsatzstarkes Comeback gelingen, da sich die Menschen nach Urlaub, Reisen und Spaß förmlich sehnen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte:Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.