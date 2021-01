DER AKTIONÄR, der die TUI-Aktie in seinem langfristigen "Schlag-den-Buffett-Depot" halte, bleibe für den Titel weiter vorsichtig optimistisch. Die TUI-Aktie ist allerdings nicht für "auf Sicherheit bedachte Anleger" geeignet, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.01.2021)



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (25.01.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Das Corona-Virus lasse nicht locker, die weltweiten Reisebeschränkungen würden verlängert, teils sogar verschärft. All das helfe dem weltgrößten Touristik-Konzern kurzfristig nicht aufwärts.Der Betriebsrats-Vorsitzende Frank Jakobi glaube an TUI. Die umstrittenen Staatshilfen seien nach Meinung des Betriebsratschefs des Touristikkonzerns berechtigt. Auch wenn es für ein profitables Oster-Programm im laufenden Jahr wohl noch zu früh sei, würden die Indikationen auf eine gute Buchungslage für den Sommer hindeuten. "2022 sind wir wieder da, wo wir 2019 vor dieser Krise waren - davon bin ich fest überzeugt", habe er der dpa gesagt.Auch Branchenbeobachter würden annehmen, dass es bald wieder aufwärtsgehen könnte - falls sich Corona-Impfungen breit durchsetzen würden. Während man auf die Reisenden warte, müsse TUI weitere Einsparungen vornehmen. Das für den Tourismus verheerende Corona-Jahr 2020 habe bei TUI bereits zu einem personellen Aderlass geführt.Nach Angaben aus Konzernkreisen sei die Gesamtbelegschaft von knapp 60.300 Menschen im November 2019 auf rund 38.200 vor dem Jahresende 2020 geschrumpft. In Deutschland solle der Jobabbau in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr bei etwa 17 Prozent gelegen haben. In den Hotels an den Urlaubsorten dagegen sei es demnach zu mehr als einer Halbierung der Belegschaft (minus 57 Prozent) gekommen.TUI werde sich nicht auf den Staatshilfen ausruhen, sondern müsse auch selbst nach weiteren, möglichst sozialverträglichen Sparmöglichkeiten suchen. "Insgesamt ist das alles natürlich nicht leicht für uns", habe Jakobi mit Blick etwa auf die eigene Airline Tuifly gesagt.An der Börse halte sich die TUI-Aktie am Montag wacker. Während das Umfeld deutlich schwächle, behaupte sich der Reise-Titel bei knapp 4 Euro.Bevor die Corona-Pandemie bewältigt werde und eine neue Reisekultur dem Touristik-Wert wieder aufwärts helfe, würden noch einschneidende Sparmaßnahmen benötigt.