Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,026 EUR -2,28% (09.07.2020, 10:54)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,036 EUR -0,35% (09.07.2020, 10:39)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (09.07.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hannoveraner Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI sei als Reiseveranstalter mit am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen. Während des Lockdowns habe der Umsatz im internationalen Tourismus im unteren einstelligen Bereich gelegen. TUI kämpfe mit allen Mitteln ums Überleben und hoffe, dass eine zweite Corona-Welle ausbleibe und damit möglichst viele Menschen doch noch eine Sommerreise buchen würden. Dabei sei auch "Urlaub in Deutschland" - aufgrund Corona - zunehmend in den Fokus gerückt. Allerdings sei auch der Inlandstourismus zuletzt keine Erfolgsstory gewesen.So melde das statistische Bundesamt, dass Reisen innerhalb beziehungsweise nach Deutschland den dritten Monat in Folge eingebrochen seien. Die Corona-Krise habe auch im Mai die Geschäfte der Hoteliers in Deutschland gelähmt. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland sei im Vergleich zum Vorjahresmonat um 74,8 Prozent eingebrochen, wie die Statistiker aus Wiesbaden gezählt hätten. Demnach habe es nur noch 11,2 Millionen Übernachtungen in Hotels, Pensionen und anderen Beherbergungsbetrieben gegeben.Die TUI-Aktie tendiere weiter zur Schwäche und kämpfe mit der psychologisch wichtigen 4-Euro-Marke. Charttechnisch wäre darunter noch bei 3,94 Euro eine schwache Unterstützung. Nach oben müsste der Bereich um 4,30 Euro überwunden werden, damit sich das Bild technisch wieder aufhelle.Angesichts dieses Damoklesschwerts, das über dem Reiseveranstalter hängt, checken Anleger derzeit nicht ein, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Allenfalls Trader könnten ihr Glück versuchen und auf kurzfristige Entwicklungen zocken. (Analyse vom 09.07.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link