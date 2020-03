XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,122 EUR -7,39% (27.03.2020, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,305 EUR -3,37% (27.03.2020, 22:26)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (29.03.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Mitten in der Coronavirus-Flaute blicke die Fluggesellschaft TUIfly weit voraus und wolle ihre Kunden auf die übernächste Sommersaison einstimmen. Die TUI-Airline habe am Sonntag ihren Flugplan für die Sommersaison 2021 veröffentlicht und ihn für Buchungen freigeschaltet. Wie das Unternehmen mitgeteilt habe, könnten alle Reisenden ihren Urlaub nun langfristig umplanen.TUI Deutschland habe sämtliche Reisen bis zum 30. April abgesagt. Viele Mitarbeiter sollten wegen der schwierigen Geschäftslage von April an für bis zu sechs Monate in Kurzarbeit gehen. TUI solle im Kampf gegen den Einbruch seines Geschäfts wegen der Coronavirus-Pandemie staatliche Hilfskredite über 1,8 Mrd. Euro bekommen. Man habe nach der Beantragung nun eine entsprechende Zusage der Bundesregierung erhalten, habe das Unternehmen am Freitag mitgeteilt. Das Darlehen laufe über die Förderbank KfW. Es müssten allerdings noch weitere Banken zustimmen.Der Überbrückungskredit sei ein wichtiger Schritt für die TUI. In den kommenden Wochen werde nun entscheidend sein, inwieweit der Reiseriese zumindest bestimmte Teile seines Geschäfts wieder aufnehmen könne. Mutige Anleger könnten weiterhin bei der in den vergangenen Wochen arg gebeutelten TUI-Aktie erste Positionen aufbauen. Den Stoppkurs sollte man bei 2,80 Euro platzieren, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: