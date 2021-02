Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,11 EUR -0,80% (17.02.2021, 11:04)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (17.02.2021/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - TUI: Fallender Keil - Widerstand bei 4,20 Euro erschwert Anstieg - AktiennewsDie TUI-Aktie (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) testet am Mittwoch zum zweiten Mal in zwei Tagen den Bereich bei 4,20 Euro, der vor etwas weniger als einem Monat unterschritten wurde, so die Experten von XTB.Ein Abpraller könnte den Kurs erneut zurückwerfen. Andererseits könnten sich die Bullen nach dem Abpraller an der unteren Grenze des fallenden Keilmusters auf einen Ausbruchsversuch vorbereiten, um den Aufwärtstrend, der Ende Oktober 2020 eingeleitet worden sei, fortzusetzen. Der 5-Perioden RSI deute erstmals seit Anfang Januar auf einen überkauften Marktzustand hin, was angesichts der jüngsten Korrektur als ein Zeichen von Stärke zu sehen sei. Im größeren Bild bewege sich die Aktie in einer breiten Spanne zwischen 3 Euro und 6,50 Euro. Ein Ausbruch aus dem Keilmuster könnte mehr Käufer anlocken.Börsenplätze TUI-Aktie:4,115 EUR -0,75% (17.02.2021, 10:50)