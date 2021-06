Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group ist der weltweit führende Touristikkonzern und weltweit aktiv. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Die Aktie der TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) notiert im FTSE 250, dem Leitindex der Londoner Wertpapierbörse, sowie im Freiverkehr in Deutschland.



Der TUI Konzern bietet für seine 28 Millionen Kunden, davon 21 Millionen in den europäischen Landesgesellschaften, integrierte Services aus einer Hand. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 15 Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien.



Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 100 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und über 1.000 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (23.06.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Hannoveraner Konzern sehe die konzerneigene Flugzeugflotte nach den Sparbeschlüssen und Corona-Einbrüchen nun besser gerüstet, lasse sich beim Thema Staatshilfen-Rückzahlung aber noch Zeit. TUI könne im Sommer mehr Geld einnehmen und belastbarer werden, habe Finanzchef Sebastian Ebel gegenüber dpa gesagt.Bereits vor der Pandemie habe es im Flugmarkt teure Überkapazitäten gegeben. "Die Flottengröße, die wir heute mit unseren fünf Fluggesellschaften in Europa haben, ist sicher passend", habe Ebel gemeint. Die bei der deutschen TUIfly von 35 auf 22 reduzierte Maschinenzahl halte er für ausreichend.Die Jets würden Zubringerflüge zu TUI-Zielen und -Kreuzfahrtschiffen machen. Bei Nachfragespitzen buche der Konzern Zusatzplätze von außen. "Wenn es darum geht, Kunden in Destinationen mit einer längeren Flugzeit zu bringen, werden wir eigene Flugzeuge brauchen", habe Ebel erklärt. "Nach Mallorca brauchen wir dies grundsätzlich nicht, da wir die benötigten Sitzplätze sehr einfach bei anderen einkaufen können."Vor der Corona-Krise habe TUIfly kurz vor dem Start einer kleinen Langstrecken-Flotte gestanden, in der der "Dreamliner" von Boeing zum Einsatz kommen sollte. Damit dürfte es zumindest in den nächsten Jahren nichts werden, schätze der Finanzchef. "Nach Osten hin ist der Markt sehr gut versorgt mit Qatar, Singapore und Emirates." Auch die früheren Karibik-Pläne seien in dem Kontext kein Thema mehr.Ein de facto großes Thema seien aus Anleger-Sicht die Rückführung der Staatshilfen in Höhe von rund 4,8 Milliarden Euro. Der Kapitaldienst werde nämlich die Handlungsspielräume des Reiseveranstalters in den kommenden Jahren einengen. Während Lufthansa-Chef Carsten Spohr eine Kapitalerhöhung vorbereite und Hilfen noch vor der Bundestagswahl zurückzahlen wolle, wolle sich TUI mit einer solchen Ankündigung keinen Druck machen.Die TUI-Aktie pendle am Mittwoch um den Vortagesschluss und notiere bei 4,68 Euro.Klar, dass Finanzchef Sebastian Ebel beim Thema "Rückführung der Staatsschulden" noch nicht konkret werden könne. So brauch der Reiseanbieter erstmal hohe Einnahmen aus dem gerade anlaufenden Sommer-Geschäft, um die (große) Wende zu schaffen. Womöglich gebe es - auch zu dem in der Tat sehr wichtigen Schulden-Thema - ein Update im Rahmen der Vorlage der Q3-Zahlen am 12. August.Aktuell bleibt aus Sicht des AKTIONÄR alles beim Alten: Ein Neueinstieg drängt sich derzeit nicht auf - engagierte Anleger bleiben bei der TUI-Aktie dabei und beachten den Stopp bei 3,60 Euro, so der Experte Carsten Kaletta. (Analyse vom 23.06.2021)(Mit Material von dpa-AFX)