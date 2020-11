Börsenplätze TUI-Aktie:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (16.11.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Impfstoff-Meldung, die vor einer Woche über die Nachrichten-Ticker gelaufen sei, habe der arg gebeutelten Tourismus-Branche und damit der TUI-Aktie enormen Auftrieb verliehen. Doch die operative Lage bleibe für den Reiseveranstalter äußerst schwierig - ein (einigermaßen) normales Reisegeschäft sei nämlich weiterhin nicht in Sicht. Vielmehr stehe das existenzielle Überleben im Vordergrund. Verhandlungen mit Merkel und Co über weitere Finanzhilfe seien wohl am Laufen. Und nach Informationen der FAZ sei auch eine Staatsbeteiligung im Gespräch.So sei der Bund im Fall von TUI "im Prinzip bereit, dem Konzern mit den rund 70.000 Mitarbeitern frisches Geld zur Verfügung zu stellen". Dem Vernehmen nach gebe es aber zwischen dem SPD-geführten Finanzministerium und dem CDU-geführten Wirtschaftsressort noch Diskussionen, ob der Bund sich direkt an TUI beteiligen solle oder ob neue Kredite ausreichen würden. Wegen der jetzt schon hohen Verschuldung des Unternehmens gelte ein Staatseinstieg als wahrscheinlich. Auch eine Mischung aus Krediten und Eigenkapital werde diskutiert.Der Touristik-Konzern habe im April einen ersten Hilfskredit der KfW von 1,8 Milliarden Euro bekommen. Später sei die Kreditlinie um 1,05 Milliarden Euro erhöht worden. Zudem habe der Bund eine TUI-Wandelanleihe über 150 Millionen Euro gezeichnet, die unter bestimmten Bedingungen in bis zu neun Prozent der Aktien umgewandelt werden könne. Kredite der staatlichen KfW-Bank hätten bereits mehrere Reiseunternehmen erhalten. Eine direkte staatliche Beteiligung des Bundes gebe es aber bislang nur bei der Lufthansa.Die große Frage, wann es wieder mit normalem Reiseverkehr losgehe, könne aktuell nicht seriös beantwortet werden. Die TUI-Aktie stehe deshalb auch "trotz" der positiven Impfstoff-Meldung weiterhin nicht auf der Einkaufsliste des "Aktionär".Wer sich dennoch darauf einlässt, sollte idealerweise zwei unverzichtbare Eigenschaften mitbringen: gute Nerven und langen Atem. Und: Einen Stopp-Kurs im Bereich der Drei-Euro-Marke setzen, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 16.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link