Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (03.07.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Experten vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hannoveraner Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie habe große Verluste wegen der Corona-Krise ausstehen müssen und sei dabei auf ihr Allzeittief bei 2,42-Euro gefallen. Nun biete TUI den Anlegern, die die günstigen Einstiegskurse nicht genutzt hätten, eine erneute Kaufchance.Nachdem vor einem Monat eine Aufwärtsbewegung aus einem doppelten Boden resultiert habe, sei der Kurs schließlich in einen Seitwärtskanal übergegangen. Hier sei der Kurs für drei Wochen um die stark nachgefragte Kursmarke von 5,50 Euro geschwankt, was auch deutlich auf dem Volumenprofil zu erkennen sei.Der Ausbruch aus dem Kanal habe einen Rücksetzer auf die 4-Euro-Marke zur Folge gehabt. Die Aktie sei hier unter fallenden Handelsvolumen und geringem Momentum an der 50-Tage-Durchschnittslinie zur Ruhe gekommen. Mittelfristig vermittle der doppelte Boden ein bullishes Signal, was kurzfristig durch das Volumenpeak bei 5,50 Euro verstärkt werde.Anleger können den laufenden Rücksetzer für eine kurzfristige Long-Position mit dem Ziel 5,50 Euro nutzen, so die Experten von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link