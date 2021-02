Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (01.02.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Corona mache TUI weiterhin das Leben schwer. So gelte seit Samstag in Deutschland eine Einreisesperre aus Ländern, die besonders stark von den neuen Coronavirus-Mutationen betroffen seien. Diese neue Regelung gelte zunächst bis einschließlich 17. Februar. Innenminister Horst Seehofer habe unterdessen den Verzicht auf Auslandsreisen zur "Bürgerpflicht" erklärt.Konkret gehe es um folgende Länder, aus denen Menschen in den kommenden rund zwei Wochen nicht nach Deutschland einreisen dürften: Großbritannien (inklusive aller Überseegebiete, der Isle of Man und aller Kanalinseln), Portugal (inklusive Madeira und den Azoren), Irland, Brasilien, Südafrika und noch einige exotische Ziele. Diese Regel betreffe den Personenverkehr per Zug, Bus, Schiff und Flug direkt aus diesen Ländern. Bundesinnenminister Horst Seehofer habe der "Augsburger Allgemeinen Zeitung" gesagt, das Beförderungsverbot sei "eine drastische Maßnahme, aber es ist zum Schutz unserer Bevölkerung absolut notwendig".Es gehe um die Abwehr von hoch infektiösen, mutierten Viren. "Wir können nicht der Bevölkerung in Deutschland auf der einen Seite große Einschränkungen zumuten, um die Neuinfektionen zu reduzieren, und auf der anderen Seite ein hoch infektiöses Virus ungehindert ins Land lassen", so Seehofer.Der CSU-Politiker habe "dringend an die Bevölkerung, jede nicht zwingend notwendige Reise ins Ausland unbedingt zu unterlassen" appelliert. Er sehe das "in dieser schwierigen Zeit sogar als Bürgerpflicht". "Jetzt ohne wirklich zwingenden Grund in Mutationsgebiete zu reisen, das muss ich deutlich sagen, wäre geradezu töricht", habe Seehofer gesagt.TUI sei aktuell im Schwitzkasten der Pandemie. Dennoch bestehe die Hoffnung, dass bis zum Sommer der kollektive Impf-Prozess soweit voran geschritten sei, um Urlaub und Reisen auf breiter Front zu ermöglichen. DER AKTIONÄR, der die TUI-Aktie in seinem Langfrist-Depot halte, sei für dieses Szenario vorsichtig optimistisch.Wichtig: Die TUI-Aktie ist nur für mutige Anleger mit entsprechendem Risiko-Bewusstsein geeignet, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.02.2021)(Mit Material von dpa-AFX)