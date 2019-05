Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (29.05.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Das Drama gehe weiter und die TUI-Aktie gerate wieder einmal unter Druck. In einem ohnehin schwachen Marktumfeld würden sich die Anteile heute um weitere drei Prozent verbilligen und damit ein neues Zwischentief erreichen. Der Grund für den erneuten Kursrückfall sei eine Meldung vom Mittag.Demnach dürfte das Flugverbot für Boeings modernisierten Mittelstreckenjet 737 Max nach Einschätzung des Airline-Verbands noch mindestens bis August dauern. Die Maschinen der Reihe dürften voraussichtlich frühestens in zehn bis zwölf Wochen wieder abheben, habe der Chef des Weltluftfahrtverbands IATA, Alexandre de Juniac, im Rahmen einer Telefonkonferenz mit Journalisten gesagt. Boeing selbst habe Airlines dagegen offenbar zu verstehen gegeben, dass es schon Ende Juli soweit sein könnte.Die IATA könne diese Prognose aber nicht teilen. "Wir bereiten ein Treffen zwischen den Aufsichtsbehörden, dem Hersteller und den Flugzeugbetreibern vor, um die Lage zu beurteilen", so de Juniac. "Aber es liegt nicht in unseren Händen. Es ist Sache der Aufseher."Der Finanzchef der indischen Fluggesellschaft SpiceJet, Kiran Koteshwar, zitiere Boeing hingegen mit der Aussage, dass im Laufe des Juli mit einer Startfreigabe zu rechnen sei. Die Rede sei von Ende Juli gewesen. Boeing habe zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme reagiert.Gut möglich, dass TUI für die zusätzlichen Kosten von Boeing irgendwann noch entschädigt werde. Kurzfristig drohe jedoch zunächst eine weitere Gewinnwarnung. Dies könnte den ohnehin schon angeschlagenen Chart weiter belasten.Noch nicht engagierte Anleger sollten nach wie vor an der Seitenlinie verharren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer die TUI-Aktie im Depot habe, sollte den Stopp bei 7,50 Euro beachten. (Analyse vom 29.05.2019)