Börsenplätze TUI-Aktie:



Xetra-Aktienkurs TUI-Aktie:

10,11 EUR +0,90% (07.02.2020, 11:55)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

10,11 EUR +0,20% (07.02.2020, 12:05)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (07.02.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Reisekonzern TUI setze im Kreuzfahrtgeschäft künftig auch im Luxus-Segment auf seinen Partner Royal Caribbean Cruises. Dazu bringe der Konzern seine Luxus-Linie Hapag Lloyd Cruises in das bestehende Gemeinschaftsunternehmen TUI Cruises ein, wie das Unternehmen am Freitag in Hannover mitgeteilt habe. Von der Kreuzfahrtlinie TUI Cruises, die je zur Hälfte TUI und Royal Caribbean gehöre, erhalte der Touristikriese rund 700 Millionen Euro. Schulden herausgerechnet, werde Hapag-Lloyd Cruises bei dem Geschäft mit 1,2 Milliarden Euro bewertet.CEO Fritz Joussen rechne infolge des Verkaufs mit einem "erheblichen" Buchgewinn für den Konzern. "Im Zuge der Transaktion ist es denkbar, dass die Luxus- und Expeditionsflotte in den nächsten Jahren weiter wachsen wird", habe das Unternehmen mitgeteilt. Mithilfe der Beteiligung von Royal Caribbean wolle TUI beim Kauf neuer Kreuzfahrtriesen viel Kapital sparen. Derzeit komme Hapag-Lloyd Cruises auf zwei Luxus- und drei Expeditionskreuzfahrtschiffe, zusammen mit TUI Cruises seien es zwölf. Der Deal stehe noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Behörden und solle in diesem Sommer abgeschlossen sein.Hapag-Lloyd Cruises gehöre bisher komplett zum TUI-Konzern. Die Kreuzfahrtlinie habe indes unternehmerisch nichts zu tun mit der börsennotierten Container-Reederei Hapag-Lloyd, die allerdings noch bis vor einigen Jahren ebenfalls zu TUI gehört habe.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link