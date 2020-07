Anleger gehen derzeit besser nicht an Bord - allenfalls Trader können ihr Glück versuchen und auf kurzfristige Entwicklungen spekulieren, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.07.2020)



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (02.07.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hannoveraner Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Tourismus sei die mit am stärksten von der Corona-Pandemie betroffene Branche. Während des Lockdowns habe der Umsatz im internationalen Tourismus verglichen mit dem Vorjahr im unteren einstelligen Prozentbereich gelegen. TUI kämpfe mit einem Sparprogramm und staatlicher Hilfe ums Überleben und hoffe, dass das Virus zusehends wieder Reisen und Urlaub zulasse. Der Deutsche Reiseverband (DRV) verbreite nun Aufbruchsstimmung.So würden die Bundesbürger nach Angaben des DRV seit zwei Wochen wieder deutlich mehr Pauschalreisen ins Ausland für die Ferienmonate Juli und August buchen. Nachdem vor rund vier Wochen noch fast ausschließlich Deutschland-Urlaub gebucht worden sei, verlagere sich das Interesse nun zusätzlich in Richtung Flugreisen ans Mittelmeer, so der DRV gegenüber Zeitungen der Funke-Mediengruppe."Damit wächst seit vier Wochen der Anteil von Flugpauschalreisen für diesen Sommer wieder stetig, aber auch die Nachfrage nach einzeln gebuchten Unterkünften bleibt bestehen", habe es beim DRV geheißen.Trotz dieses Aufwärtstrends liege die Gesamtzahl an Buchungen aber weiter deutlich unter früheren Rekordzahlen - sie entsprächen etwa einem Viertel des Vorjahres.Das sei richtig, denn vor allem für - bei Familien beliebten und auch preisgünstigen - Urlaubsdestinationen wie die Türkei oder auch Ägypten bestehen nach wie vor Reisewarnungen bis zum 31. August.Das mache diese Mittelmeer-Ziele im Grunde "unverkäuflich": Denn wer trotz Reisewarnung in ein solches Risikogebiet fliege, sei in der Regel nicht durch eine Reisekrankenversicherung geschützt - die bei einer Corona-Erkrankung absolut existenziell wäre. Und im Falle einer Rückhol-Aktion aus diesen "Krisen-Gebieten" durch die Regierung könne es zudem für Individual-Reisende zu saftigen Rechnungen aus Berlin kommen, da Merkel, Maas und Co. das Geld für derartige - staatlich organisierte - Rücktransporte zurückholen würden.Die TUI-Aktie habe bereits ordentlich bezahlt. Seit Jahresanfang habe der Titel mehr als 60 Prozent verloren. Nach einer starken Aufwärtsbewegung Anfang Juni, die aus der Fantasie auf eine "Besser-als-gedacht-ausfallene-Sommersaison-2020" resultiert habe, sei das Papier in den vergangenen Wochen wieder auf Tauchstation gegangen und befinde sich damit charttechnisch im (kurzfristigen) Abwärtstrend.Auch wenn der DRV optimistische (Urlaubs-)Bilder zu malen versuche - TUI sei als Reiseveranstalter im Würgegriff der weltweiten Corona-Pandemie. Damit würden viele Unsicherheiten und Risiken einhergehen, die der TUI-Aktie gefährlich werden könnten.