Die "neue" TUI AG ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Zwei Monate nach der Insolvenz des Mutterkonzerns Thomas Cook habe der Ferienflieger Condor solide Zahlen für das Ende September abgeschlossene Geschäftsjahr 2018/19 vorgelegt. Konzernchef Ralf Teckentrup sehe der möglichen Konkurrenz durch TUI und der Lufthansa-Tochter Eurowings indes gelassen entgegen.Condor habe den Umsatz im Jahresvergleich um sechs Prozent auf 1,7 Milliarden Euro und das EBIT um 32,4 Prozent auf 57 Millionen Euro gesteigert. Die Auslastung der Flugzeuge habe bei 90 Prozent gelegen und Teckentrup sei optimistisch gestimmt, dass dieses Niveau auch gehalten werden könne. So würden die Buchungen die eigenen Erwartungen übertreffen, wodurch ihm zufolge der Wegfall von Kunden durch die Pleite der Mutter Thomas Cook mehr als kompensiert werden könne.Sorgen, dass Tuifly oder Eurowings Condor nun verstärkt Marktanteile streitig machen würden, habe er nicht. Er habe betont: "Die Langstrecke ist ein anderes Geschäft als die Kurz- und Mittelstrecke. Ich nenne sie immer gewalttätig." Er habe hinzu gefügt: "TUI hat es auch schon probiert und wieder sein lassen. Eurowings ging an den Start und probierte das aus - mal schauen, was da draus wird."Mutige Anleger können bei den beiden Titeln nach wie vor zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link