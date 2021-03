XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,615 EUR -5,51% (19.03.2021, 14:42)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,653 EUR -4,55% (19.03.2021, 14:56)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (19.03.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Entscheidung der Bundesregierung, die Reisewarnung für Mallorca aufzuheben, habe die Branche aufatmen lassen. Auch der weltweit größte Reiseveranstalter melde "anhaltend hohe Buchungen". Eine aktuelle Umfrage belege aber, dass die Deutschen der "Malle-Öffnung" kritisch gegenüberstünden. Der TUI-Aktie scheine das nicht gut zu bekommen , sie gebe am Freitag deutlich nach. Aus charttechnischer Sicht habe das Papier damit zwei Unterstützungen nach unten durchbrochen: zum einen den Support im Bereich von 4,85 Euro und auch die Unterstützung bei 4,76 Euro. Damit sei die jüngste Seitwärtsbewegung nach unten aufgelöst worden.Nächster Halt wäre das Verlaufstief vom 25. Februar bei 4,60 Euro. Sollte diese Marke ebenfalls (auf Schlusskurs-Basis) gerissen werden, würde sich das charttechnische Bild noch weiter verschlechtern. Auf dem Weg nach unten sei dann im Bereich von 4,50 eine Unterstützung erkennbar, danach würde die (täglich steigende) 50-Tage-Linie bei aktuell 4,41 Euro als vorerst letzter Halt fungieren. Im Anschluss würden Kursverluste bis in den Bereich 4,20 Euro bzw. 4 Euro drohen.Das Chartbild der TUI-Aktie signalisiere, dass Gefahr im Verzug sei. Mit dem Unterschreiten der 4,76-Euro-Marke sei die kurzfristige Konsolidierungsphase beendet worden. Wichtig wäre jetzt, dass das Papier spätestens an der 50-Tage-Linie wieder nach oben drehe. Investierte Anleger sollten an Bord bleiben und die Stopp-Marke bei 3,60 Euro beachten, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: