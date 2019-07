Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (02.07.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Über Monate hinweg hätten sich die Kurse von TUI und Lufthansa relativ ähnlich entwickelt - wobei es bei TUI nach der überraschenden Gewinnwarnung zu Jahresbeginn noch steiler bergab gegangen sei. In den letzten Wochen habe sich dies nun umgekehrt: Die TUI-Aktie habe zulegen können, die Lufthansa-Aktie taumele von Tief zu Tief.Nun würden sich natürlich viele Anleger fragen, bei welcher Aktie sich eher der Einstieg lohne. "Der Aktionär" zeigt einige Punkte auf, auf die Anleger achten sollten.Die Lufthansa leide derzeit unter dem anhaltend starken Konkurrenzdruck im europäischen Airline-Markt, der Überkapazitäten schaffe, die Preise sinken lasse und dadurch letztlich auch der Hauptgrund für die jüngste Gewinnwarnung gewesen sei.Auch TUI sei natürlich in einem hart umkämpften Markt tätig - und habe mit der Tochter TUIfly ähnliche Probleme wie die Lufthansa. Allerdings sei der Druck auf die Preise im Touristik- und Hotelgeschäft zuletzt nicht so stark gewesen. Zudem sei mit Thomas Cook ein großer Rivale stark von der Pleite bedroht und müsse sich gesundschrumpfen.Günstig seien derzeit jedenfalls beide Aktien: So dürfte TUI für das laufende Geschäftsjahr 2018/19 (30.09.) trotz der zahlreichen Belastungsfaktoren einen Nettogewinn von stattlichen 505 Millionen Euro erzielen. Damit belaufe sich das KGV lediglich auf 10, im kommenden Fiskaljahr dürfte es auf 7 sinken. Ein KBV von 1,3 und eine Dividendenrendite von 6,4 Prozent würden die günstige Bewertung abrunden.Allerdings sei das Chartbild der Lufthansa derzeit schwer angeschlagen. Das Momentum für Airline-Aktie im Allgemeinen und für die Lufthansa nach der überraschenden Gewinnwarnung im Speziellen sei einfach mau. Einziger Hoffnungsschimmer: Seit vergangenem Dienstag habe die Aktie kein neues Jahrestief mehr markiert...Diesbezüglich sehe es bei der TUI aktuell zumindest etwas besser aus. Die Aktie arbeite aktiv an der Bodenbildung. Durch den Sprung über das Zwischenhoch bei 8,65 Euro habe sich das Chartbild jüngst weiter aufgehellt.Auf Sicht von mehreren Jahren stünden die Chancen gut, dass sowohl die Lufthansa- als auch die TUI-Aktie wieder deutlich höher stehen würden. Kurzfristig seien allerdings die Risiken nicht zu unterschätzen - vor allem bei der Lufthansa. Beim DAX-Titel sollten Anleger daher noch eine Bodenbildung abwarten und nicht ins fallende Messer greifen.Bei der TUI können sich mutige Anleger hingegen jetzt schon positionieren (Stopp: 7,50 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.07.2019)