Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (12.11.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Mit der Ankündigung des geplanten Zulassungsantrags eines Corona-Impfstoffes habe auch die TUI-Aktie einen Freudensprung nach oben gemacht. Satte 20 Prozent habe das Touristikunternehmen am Montag zulegen können. Zwar helle sich das Chartbild dadurch jetzt etwas auf, Anleger sollten sich aber noch nicht zu früh freuen."Der Aktionär" habe bereits über das massiv angeschlagene Chartbild der TUI-Aktie berichtet. Zu Beginn der Corona-Krise sei der Wert auf ein Mehrjahrestief bei 2,42 Euro gefallen und bewege sich seitdem in einem breiten Seitwärtskanal. Bis auf einen kurzen Ausbruch in den Sommermonaten habe der Kurs zwischen den Begrenzungslinien bei 2,80 und 4,80 Euro geschwankt.Mit dem starken Kurssprung zum Wochenbeginn habe der Wert den Widerstand bei 4,80 Euro sogar kurzzeitig überwinden können. Am Dienstag sei der Kurs dann aber am knapp darüber liegenden 23,6%-Fibonacci-Retracement bei 4,85 Euro abgeprallt und notiere jetzt wieder innerhalb des Seitwärtskanals.Die Hoffnung auf den Corona-Impfstoff habe die Aktie kurzzeitig beflügeln können.Der Ausbruch scheint aber nicht nachhaltig gewesen zu sein, sodass Anleger mit einem Kauf vorerst auf eine Normalisierung der Tourismusbranche warten sollten, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link