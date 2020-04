Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (29.04.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reiseveranstalters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Seit heute herrsche Gewissheit: Die Bundesregierung verlängere die weltweite Reisewarnung für Touristen bis mindestens 14. Juni. Davon seien etwa die Pfingstferien in einzelnen Bundesländern betroffen, aber noch nicht - und darauf hoffen Touristikfirmen wie TUI - die so wichtigen Sommerfeerien. Diese würden in einigen Bundesländern ab dem 22. Juni beginnen.Eine Reisewarnung ermögliche Kunden eine kostenlose Stornierung von bereits gebuchten Reisen. Für TUI dürfte dies also weitere Umsatzeinbußen nach sich ziehen. Dennoch hoffe man beim weltgrößten Touristikanbieter weiter."Eine Öffnung wird vermutlich schrittweise und regional erfolgen - so werden die Balearen und Kanaren zum Beispiel früher Gäste empfangen können als die Urlaubsregionen auf dem spanischen Festland", habe TUI-Chef Fritz Joussen in einem Brief an die Mitarbeiter geschrieben, der der Deutschen Presse-Agentur vorliege.Die Unsicherheit, wann der Reiseveranstalter den Betrieb zumindest teilweise wieder aufnehmen könne, sei weiterhin groß. Ein Investment in die TUI-Aktie bleibe daher eine regelrechte Glaubensfrage: Erwarte man für die nächsten Jahre eine "Normalisierung" des Reiseverkehrs oder nicht?Wer davon ausgeht, dass TUIs Geschäft mit Pauschalreisen, Kreuzfahrten & Co ab dem kommenden Jahr wieder laufen wird, kann das derzeit günstige Niveau zum Einstieg nutzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link