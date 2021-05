Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,99 EUR -0,91% (19.05.2021, 15:34)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,978 EUR -1,43% (19.05.2021, 15:20)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (19.05.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Das Thema Sommer-Urlaub rücke zusehends in den Vordergrund. So kämen fast täglich positive Nachrichten aus den Zielgebieten und von Veranstaltern wie TUI über die Ticker. Auch der Optimismus der Reisebüros sei zuletzt deutlich gestiegen, wie eine fvw-Umfrage belege.Laut aktuellem fvw-Vertriebsklima-Index von Anfang Mai würden 46% der befragten Reiseverkäufer davon ausgehen, dass die Nachfrage nach Reisen in den kommenden sechs Monaten ansteigen werde. Das seien mehr als doppelt so viele wie im Vormonat. Gleichzeitig sinke die Zahl der Pessimisten, die mit einem weiteren Rückgang rechnen würden, von fast 60 auf 33%.Hintergrund: Immer mehr Destinationen würden ihre Pforten öffnen, so dass Veranstalter wie TUI ihr Angebots-Portfolio sukzessive ausbauen könnten. Zuletzt sei die Reisewarnung für die beliebten Kanarischen Inseln aufgehoben worden. Womöglich zum richtigen Zeitpunkt, da die Hauptreise-Saison in den Startlöchern stehe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: