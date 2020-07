Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (28.07.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Das Papier des Hannoveraner Konzerns habe in diesem Jahr rund 70% verloren - allein gestern seien es mehr als 11% gewesen. So hätten neue Quarantäne-Verordnungen sowohl die "Urlaubserwartungen" der Touristen als auch die "Urlaubsfantasie" der Anleger stark gedämpft. In Deutschland solle es statt eines "Quarantänezwangs" "nur" eine Corona-Test-Pflicht geben.Indes versuche TUI-Chef Fritz Joussen die Investoren zu beruhigen. So habe Joussen heute gegenüber der "Börsen-Zeitung" erklärt, dass der Touristik-Konzern den Cash-Burn gegenüber den rund 650 Mio. Euro im März und April durch die Wiederaufnahme des Geschäfts und den Working-Capital-Zufluss "deutlich reduziert" habe. An einigen Tagen schreibe TUI schon "eine rote Null." Dennoch könne der Manager weiteren Liquiditätsbedarf nicht ausschließen.Die TUI-Aktie scheine die Beruhigungspille zu schlucken. Das Papier lege am Dienstag zu. Im Bereich von 3,30 Euro liege eine (schwache) Unterstützung. Danach rücke die Unterstützungszone im Bereich von 3,50 Euro in den Fokus.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link