Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (02.03.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die EU habe zum Wochenbeginn eine Reihe russischer Oligarchen auf eine Sanktionsliste gesetzt. Auch der TUI-Großaktionär Alexej Mordaschow gehöre zu diesem Kreis. Nun ziehe der russische Milliardär die Konsequenzen und verlasse das Kontrollgremium des Konzerns. Immerhin die Reisebuchungen laut Verbandsaussagen weiter anziehen."Ziel der EU-Sanktionen ist, dass Herr Mordaschow nicht mehr über seine TUI-Aktien verfügen kann", habe es geheißen. So solle verhindert werden, dass Mordaschow Erlöse oder Gewinne aus seiner Beteiligung erzielen könne. "In diesem Zusammenhang scheidet Herr Mordaschow auch mit sofortiger Wirkung aus dem Aufsichtsrat des Tourismuskonzerns aus. Er hat die Niederlegung seines Mandates heute formell gegenüber dem Unternehmen erklärt", habe es weiter geheißen.Auf das Unternehmen selbst hätten die Sanktionen keine Auswirkungen, habe der Reiseveranstalter betont. "Die EU-Sanktionen betreffen Herrn Mordaschow als Person, nicht die TUI AG, an der er als Aktionär beteiligt ist." Das operative Geschäft werde vom Vorstand geführt. Der russische Milliardär sei seit rund 15 Jahren Anteilseigner der Hannoveraner und mit rund einem Drittel der Anteile der größte Einzelaktionär des Touristikriesen.Erfreulich sei indes die hohe Urlaubsnachfrage. Die Buchungen für die wichtige Sommersaison würden anziehen und lägen seit Anfang Februar sogar über dem Niveau der Vorkrisenwochen vom Februar 2019, wie der Deutsche Reiseverband (DRV) am Mittwoch berichtet habe. Für Ungewissheit sorge allerdings der Ukraine-Krieg. "Einen dunklen Schatten der Unsicherheit wirft der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine", habe Verbandspräsident Norbert Fiebig am Mittwoch einige Tage vor Beginn des ITB-Kongresses am 8. März gesagt, der wegen der Pandemie online stattfinde.Der Ausschluss von Mordaschow aus dem TUI-Aufsichtsrat sei keine große Überraschung und beeinflusse tatsächlich nicht das operative Geschäft. Viel wichtiger sei doch die Frage, ob der russische Milliardär auch bei etwaigen zukünftigen Kapitalerhöhungen - wie in der Vergangenheit - mitmache. Die Aktie bleibe trotz der anziehenden Buchungen ein heißes Eisen, aus Sicht des AKTIONÄR jedoch die Risiken die Chancen überwiegen.Kein Kauf, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur TUI-Aktie. (Analyse vom 02.03.2022)(Mit Material von dpa-AfX)