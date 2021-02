Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,887 EUR +2,62% (26.02.2021, 13:13)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,874 EUR -0,93% (26.02.2021, 12:58)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (26.02.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie sei zuletzt von den Aussichten auf einen besseren Sommer beflügelt worden. Gestern sei es dann abwärts gegangen - vermutlich hätten Trader Gewinne mitgenommen. Aber auch die wieder gestiegene Corona-Zahlen könnten den jüngsten Optimismus bremsen.Die TUI-Aktie notiere momentan knapp unter der 5-Euro-Marke. Werde diese Hürde zurückerobert, helle sich das charttechnische Bild wieder auf. Nach unten fungiere der Bereich zwischen dem Mai-Hoch bei 4,37 Euro und dem Volumen-Peak bei 4,50 Euro als Unterstützungszone.Die gestiegenen Corona-Zahlen würden zeigen, wie unberechenbar das Corona-Virus sei. Einige Epidemiologen würden sogar aufgrund der Mutationen eine dritte Welle befürchten. "Der Aktionär", der die TUI-Aktie bei einem Kurs von 3,93 Euro zum Kauf empfohlen habe, ziehe zur Gewinnsicherung den Stopp von 2,70 auf 3,60 Euro nach, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.02.2021)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte:Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link