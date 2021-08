XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,636 EUR -1,46% (18.08.2021, 13:14)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group ist der weltweit führende Touristikkonzern und weltweit aktiv. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Die Aktie der TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) notiert im FTSE 250, dem Leitindex der Londoner Wertpapierbörse, sowie im Freiverkehr in Deutschland.



Der TUI Konzern bietet für seine 28 Millionen Kunden, davon 21 Millionen in den europäischen Landesgesellschaften, integrierte Services aus einer Hand. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 15 Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien.



Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 100 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und über 1.000 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (18.08.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI leidet unter den Folgen der Corona-Krise. So würden etwa die jüngst verlängerten Einschränkungen auf Mallorca eines der wichtigsten Reiseziele unattraktiver machen. Dazu müsse TUI Cruises nun mehrere Reisen der "Mein Schiff 4" absagen. Die TUI-Aktie taumele, die Anleger seien zunehmend verunsichert. Die brennende Frage: Wie gehe es mit der TUI-Aktie weiter?Rückblick: Nachdem das Papier des Hannoveraner Konzern sich in der zweiten Julihälfte von 3,50 Euro bis auf 4,18 Euro (29. Juli) habe erholen können, sei es in der Folge wieder bergab gegangen. So habe die Corona-Krise und die damit einhergehenden Restriktionen in vielen Teilen der Welt die Verkäuferseite verstärkt auf den Plan treten lassen. Dadurch seien wichtige Unterstützungen sowohl im Bereich von 3,90 bis 3,95 Euro als auch zwischen 3,71 und 3,76 Euro nach unten durchstoßen worden.Am gestrigen Dienstag sei zudem ein weiteres charttechnisch bedenkliches Signal in Form eines Abwärtsgaps (3,62 Euro) generiert worden. Die Unterstützung im Bereich von 3,60 Euro habe jedoch bisher halten können. Im Falle eines Breaks rücke die Zone zwischen 3,50 und 3,52 Euro als die nächste Haltemarke in den Fokus. Im Anschluss würden weitere Abgaben bis in den Bereich um 3,35 Euro drohen.Das übergeordnete charttechnische Problem: Es drohte ein sogenanntes Todeskreuz. Ein solches entstehe, wenn der GD50 von oben den GD200 kreuze. Die Folge wäre ein sehr starkes Verkaufssignal.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:3,653 EUR -0,30% (18.08.2021, 13:31)