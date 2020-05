Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (20.05.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Nachdem die TUI-Aktie am Montag einen fulminanten Satz nach oben gemacht habe und bereits der vollmundige Begriff "Befreiungsschlag" unter den Börsianern die Runde gemacht habe, seien die Anleger seit gestern wieder skeptisch. Zu Recht: Trotz erwachender Reiselust der Deutschen und Lockerungen bei den Reisebeschränkungen bleibe die Lage für den Touristikkonzern unverändert schwierig.Die Tourismus-Branche zähle zu dem Wirtschaftszweig, der am härtesten von der Corona-Krise betroffen sei. TUI habe das in den Büchern gespürt - die jüngst gemeldeten Quartalszahlen seien mehr als trüb gewesen. Der Staat müsse den Hannoveranern mit einer KfW-Kreditlinie zur Seite stehen. Zudem seien die Umsätze nahe Null (gewesen), so die jüngste Einschätzung von Michael Frenzel, dem Präsidenten des Bundesverbandes der Deutschen Tourismuswirtschaft. In das gleiche Horn blase nun auch der Deutschen Industrie und Handelstages (DIHK). Laut einer Umfrage gehe die Tourismus-Branche davon aus, dass sie noch lange mit den Corona-Folgen werde kämpfen müssen. Fast die Hälfte der Betriebe gehe davon aus, dass "frühestens" im kommenden Jahr eine Rückkehr zur Normalität möglich sei.Auf der anderen Seite würden TUI und weitere prominente Reiseveranstalter wie Alltours, Schauinsland-Reisen oder auch der Türkei-Spezialist FTI-Reisen vermelden, dass die Buchungszahlen für die gerade im Sommer beliebten Mittelmeer-Destinationen anziehen würden. Und auch Bundesaußenminister Heiko Maas zeige sich aktuell umtriebig, um gemeinsam mit seinen europäischen Amtskollegen möglichst bis Sommerbeginn viele Grenzen für Touristen zu öffnen. Dennoch: Es würden einfach (viele) Unsicherheiten und Fragen bleiben: Inwieweit könnten beispielsweise Hygiene-Konzepte am Flughafen und vor allem in den Hotels effizient und gleichzeitig nicht zu "einengend" umgesetzt werden, dass Urlaub am Ende noch Spaß mache? Und die wichtigste Frage: Wie gehe es mit dem Corona-Virus weiter - sei es schon ausgemachte Sache, dass es keine "zweite Welle" mehr geben werde?Die TUI-Aktie sei nicht nur eine Wette auf den vor der Tür stehenden Sommer, sondern vor allem auf eine Zukunft, in der das Corona-Virus nur noch eine Randnotiz sei. Solange kein wirksamer Impfstoff vorhanden sei, werde das Menschen hindern, gesteigerte "Urlaubs-Gefühle" zu entwickeln und mit einem "Mindestmaß an Vorfreude", Reisen zu buchen - und damit TUI im Ergebnis nicht guttun.Aus Sicht des "Aktionär" ist die TUI-Aktie aufgrund des ungünstigen Chance-Risiko-Verhältnisses nach wie vor kein Kauf, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 20.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link