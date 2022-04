Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (13.04.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reiseveranstalters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Urlaubs-Titel habe am gestrigen Dienstag rund fünf Prozent verloren. Und auch heute sehe es bei der TUI-Aktie - im frühen Handel - zumindest nicht nach (größerer) Erholung aus. Dabei scheine sich der Tourismus momentan gerade wieder zu normalisieren. Doch Analysten würden gegenüber TUI weiterhin skeptisch bleiben.Die schweizerische Großbank UBS habe das Votum für TUI auf "sell" mit einem Kursziel von 155 Pence (1,86 Euro) belassen. Nach der Vorgabe hätte der Titel noch mehr als 30 Prozent Abwärts-Potenzial - ausgehend vom gegenwärtigen Kursniveau. In der Kreuzfahrt-Sparte seien Preisanstiege zwischen sechs und acht Prozent notwendig, um den Einfluss höherer Treibstoffkosten vollständig zu kompensieren, habe Analyst Cristian Nedelcu in einer aktuellen Studie geschrieben. Im Reiseveranstaltergeschäft dürften diese wahrscheinlich im Sommer auf die Profitabilität drücken.Wybcke Meier, Chefin der TUI-Cruises-Sparte mit der Mein-Schiff-Kreuzfahrtflotte, habe jüngst hierzu gegenüber der FAZ erklärt: "Alle Bürger werden angesichts der aktuellen Entwicklungen mit Preiserhöhungen in vielen Bereichen leben müssen. Und natürlich müssen wir als Reederei auch mehr für Lebensmittel zahlen." Treibstoffzuschläge solle es aber (zunächst) nicht geben. Vorerst wolle man die Preise stabil halten, um die Leute nicht direkt wieder zu verunsichern.Auch Frühbucher für Flugreisen würden die Inflation wohl noch nicht zu spüren bekommen. Treibstoffzuschläge für bestehende Flugreise-Buchungen in diesem Sommer schließe TUI aus, habe zuletzt der Deutschland-Chef des Tourismus-Konzerns, Stefan Baumert, gesagt. Höhere tagesaktuelle Preise und weniger Last-Minute-Schnäppchen seien aber denkbar.Die TUI-Aktie pendle am Mittwoch um ihren Vortagesschluss bei 2,73 Euro.Klar, könnten die Versprechungen der TUI den einen oder anderen Kunden zusätzlich anlocken. Dennoch werde es gerade für die Hannoveraner mit ihrem enormen Schuldenberg mittelfristig schwer sein, ohne Preiserhöhungen zu operieren. Schließlich müsse die Rückkehr in die Profitabilität oberstes Gebot sein.DER AKTIONÄR bleibt bei der TUI-Aktie weiterhin an der Seitenlinie, zumal auch das Chartbild keine Entspannung signalisiert, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.04.2022)(Mit Material von dpa-Afx)