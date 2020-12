Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,519 EUR -0,68% (15.12.2020, 11:24)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,532 EUR +1,16% (15.12.2020, 11:09)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (15.12.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die jüngst beschlossenen Kaptalmaßnahmen und eine damit einhergehende mögliche Beteiligung des Bundes bedürften noch der Zustimmung der Aktionäre. Deshalb finde Anfang 2021 ein virtuelles Treffen der Anteilseigner statt. Dass die Aktionäre "grünes Licht" signalisieren würden, dürfte wohl angesichts der Notlage des Hannoveraner Konzerns ausgemachte Sache sein.Konkret sollten die Aktionäre von TUI am 5. Januar über das dritte milliardenschwere Rettungspaket entscheiden, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichte. Der Touristik-Konzern habe am Montag eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, die über eine mehr als 500 Mio. Euro schwere Kapitalerhöhung und den möglichen direkten Einstieg des Staates abstimmen solle.Angesichts der "Alternativlosigkeit" dürften die Aktionäre in hoher Prozentzahl den Weg für das dritte Hilfspaket ebnen. TUI habe damit einen weiteren wichtigen Baustein gesetzt, um das Überleben zu sichern. Darüber hinaus brauche es die mittelfristige Gesundung des Tourismus und dafür in den kommenden Monaten einen schnellen und hocheffizienten Impf-Prozess. Investierte Anleger sollten weiter an Bord bleiben, aber unbedingt den Stopp-Loss-Kurs bei 4,10 Euro beachten, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.12.2020)Börsenplätze TUI-Aktie: