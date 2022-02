Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,008 EUR -0,89% (25.02.2022, 16:54)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,999 EUR +4,97% (25.02.2022, 16:39)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (25.02.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Das anstehende Re-Opening habe die TUI-Aktie zum Jahresstart beflügelt - bis die Ukraine-Krise den Kurs auf Talfahrt geschickt habe. Nun setze die Aktie zum Rebound an, eine wichtige Chartmarke gebe Rückenwind. Allerdings: Es sei noch ein langer Weg, bis die Verluste der letzten Tage wieder wettgemacht seien. Diese Marken seien entscheidend.Im Zuge der russischen Invasion sei die TUI-Aktie bis an die Unterstützung am Zwischentief bei 2,74 Euro gefallen und habe damit so tief wie zuletzt zum Jahresbeginn notiert.Dieses Supportlevel spiele eine entscheidende Rolle: Rutsche der Kurs tiefer, könnte es weiter abwärts bis an die Unterstützung bei 2,49 Euro gehen. Dann sei die Bildung eines Doppel-Tops sehr wahrscheinlich.Jedoch habe der Support standgehalten und die Aktie habe eine Gegenbewegung gestartet.Das TUI-Chartbild bliebe angeschlagen. Ein Einstieg empfiehlt sich erst bei Kursen über 3,66 Euro, so Marco Schmidberger von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link